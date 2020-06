Stiri pe aceeasi tema

- “Vom trece la negocierea cu statele membre ale Uniunii Europene”, a declarat președintele Consiliului European, Charles Michel, la conferința de presa finala ținuta la Bruxelles, dupa summitul european de vineri consacrat dezbaterii planului de relansare a economiei europene, botezat “Next Generation…

- Liderii Uniunii Europene nu s-au inteles asupra planului executivului comunitar de relansare economica si vor continua sa negocieze pana la jumatatea lunii viitoare, cand ar putea sa se intalneasca la Bruxelles, in cadrul primului summit cu prezenta fizica de la inceputul pandemiei pe continent. Presedintele…

- Sefii de stat si de guvern din tarile UE nu au reusit vineri sa ajunga la un acord cu privire la pachetul de redresare economica in urma pandemiei COVID-19, un rezultat asteptat, dar care impune organizarea unui nou summit la jumatatea lunii iulie, transmite agentia EFE. Reuniunea din…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Potrivit sursei citate, presedintele Klaus Iohannis a mentionat sprijinul deplin al Romaniei in ceea ce priveste identificarea celor mai potrivite solutii pentru redobandirea fortei economice a Uniunii Europene. "Referitor la pachetul de propuneri pe care Comisia Europeana urmeaza sa-l prezinte…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica dupa criza coronavirusului. Anunțul a fost facut de cancelarul german Angela Merkel, dupa incheierea discuțiilor.…

- Liderii europeni nu vor ajunge azi la o concluzie finala privind planul comun de combatere a crizei economice provocate de epidemia de COVID-19, din cauza diviziunilor inca mari dintre statele membre.Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana par mai divizati ca niciodata, in momentul in care…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la videoconferinta Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Potrivit Administratiei Prezidentiale, este cea de-a patra videoconferinta pe aceasta tema a liderilor statelor si guvernelor din Uniunea Europeana, anunța Agerpres.