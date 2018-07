Stiri pe aceeasi tema

- OUG pe Codurile penale, decisa saptamana viitoare de PSD. Președintele PSD București a anunțat ca juriștii partidului se vor intalni in cursul saptamanii vitoare pentru a stabili cum vor fi modificare Codurile Penale. Gabriela Firea susține ca in ședința PSD s-au stabilit principiile de baza. Cel mai…

- Conducerea PSD ar putea da in sedinta de vineri un vot pentru ramanerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, majoritatea liderilor din partid fiind alaturi de actualul presedinte al PSD, potrivit unor surse politice. Liviu Dragnea a fost condamnat miercuri, in prima instata, la…

- Gabriel Oprea, intr-o postare pe Facebook, anunța ca se intoarce in politica. Oprea spune ca va susține o conferința de presa in calitate de membru fondator al UNPR. Gabriel Oprea a anunțat pe Facebook ca va organiza sambata o conferința de presa, in calitate de președinte fondator al UNPR. La conferința…

- Ședința cu liderii PSD, desfașurata in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților a fost de fapt CEX-ul partidului. In cadrul acestei ședințe, toate concluziile merg spre o susținere totala a lui Liviu Dragnea și o riposta imediata impotriva ”statului paralel”.Sursele noastre susțin…

- Liderii social democrați vin de urgența la București pentru a stabili ce fac dupa condamnarea in prima instanța a lui Liviu Dragnea. Vineri ora 16.00 va avea loc ședinta conducerii partidului.

- Prim-vicepreședintele PNL București, Marius Vintila, a declarat, vineri, la "Punctul de intalnire" ca daca premierul Viorica Dancila va pleca din funcția de premier, liberalii sunt pregatiți sa vina cu un guvern nou, condus chiar Ludovic Orban. "Așa cum a declarat și președintele partidului,…

- O intalnire de taina a avut loc intre Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Gabriela Firea, inaintea sedintei liderilor PSD. Cei trei au discutat minute bune, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Luni, are loc sedinta Biroului Politic National, unde este de asteptat sa se stabileasca…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ludovic Orban si Cristian Busoi, rivali in partid, au ajuns la o intelegere: Busoi va demisiona din fruntea organizatiei Bucuresti, dar va fi recompensat cu un loc eligibil pe lista pentru alegerile europarlamentare din 2019. Consilierul general Ciprian…