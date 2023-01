Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a vorbit, luni seara, despre schimbarile așteptate la nivelul coaliției de guvernare, la rotativa din luna mai, cand ar urma sa se produca rocada premierilor. Marcel Boloș a declarat, la TVR Info, ca anul 2024 nu va fi ușor. Și de aceea considera ca e…

- Prim-vicepreședintele PNL a declarat, miercuri, ca rotativa se va face „pe formula care a fost parafata” odata cu crearea actualei coaliții de guvernare, fara sa fie facute modificari, așa cum sugereaza PSD.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca rocada premierilor va avea loc in luna mai. In cazul in care nu se dorește acest lucru, alegerile anticipate vor fi direcția, susține liderul social-democrat.

- Noul an va aduce o premiera pentru politica romaneasca: o rocada in postul de premier intre liderii principalelor partide de coaliție. Modelul, aplicat extrem de rar la nivel internațional, pare ca va deveni certitudine in Romania.

- Guvernul poate indeplini in 2023 o serie de reforme esențiale pentru modernizarea statului, iar la jumatatea anului va fi incercata prima schimbare „pașnica” a unui premier liberal cu unul social-democrat.

- Tarile Uniunii Europene se pregatesc sambata pentru negocierile extraordinare menite a finaliza un acord privind plafonarea pretului gazelor, demers ce a divizat blocul alcatuit din 27 de tari. Statele UE au dezbatut luni de zile daca limitarea preturilor la gaze ar ajuta sau dauna demersurilor lor…

- Partenerii internationali trebuie sa sustina in continuare Ucraina, in contextul in care tara se pregateste sa isi continue lupta impotriva invaziei Rusiei, pe durata lunilor de iarna care se apropie, a declarat, joi, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, noteaza RADOR…