Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti partidele si formatiunile parlamentare la consultari in vederea desemnarii unui prim-ministru. Consultarile incep la ora 15.00, cu delegatia PSD, ultima runda de discutii fiind programata la ora 17:30, cu delegatia minoritatilor nationale reprezentate…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. LIVE TEXT, desfașurarea evenimentelor: Dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, liderii PNL – USR…

- Dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, liderii coaliției au declarat ca vor ca votul de investitura pentru Guvernul Cițu sa fie dat miercuri seara, astfel incat imediat dupa vot sa aiba loc și prima ședința de Guvern. Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa il anunțe astazi pe Florin Cițu pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput consultarile cu liderii coalitiei PNL - USR PLUS - UDMR, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Liderii formatiunilor care sunt parte a coalitiei au venit, marti, impreuna la consultarile cu seful statului. Sunt prezenti…

- „PSD nu va participa la circul ieftin condus de presedintele iohannis. Am luat decizia ca astazi PSD sa nu se prezinte la consultarile de la Cotroceni. Gasca pierzatorilor a creat o majoritate de conjunctura, acest nou CDR care nu are legitimitate in ceea ce priveste voturile romanilor si optiunea…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns astazi la un acord de principiu pentru formarea noului Guvern. Mai exact, liderii celor trei partide au convenit in principiu ca Florin Cițu sa fie premier, iar Ludovic Orban șef la Camera Deputaților, au declarat surse participante la discuții. In condițiile in…

- Potrivit surselor citate de G4Media.ro, s-a convenit principiul ca guvernul sa fie cat mai suplu, fara a se discuta concret despre numarul exact de ministere. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana se instaleaza la noi. O sa ne creasca reputația „Negocierile dintre PNL, USR Plus și UDMR…

- Președintele Klaus Iohannis retrimite in Parlament, pentru a fi examinata, legea care permite dublarea alocațiilor pentru copii. ​​Klaus Iohannis a retrimis in Parlament actul normativ prin care se respingea ordonanța de urgența a guvernului care prevede o majorare eșalonata a alocațiilor. Șeful statului…