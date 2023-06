Liderii coaliției discută structura noului Guvern Liderii coaliției discuta marți structura noului Guvern și se va decide daca UDMR ramane sau nu la guvernare. Este ziua decisiva in ceea ce privește formarea viitorului guvern. Dupa-amiaza, la finalul consultarilor cu președintele Iohannis, premierul desemnat, Marcel Ciolacu, va avea o intalnire cu omologii de la PNL și UDMR. UDMR refuza sa cedeze ministerul Dezvoltarii. Li s-a oferit la schimb portofoliul Fondurilor Europene, dar Kelemen Hunor a anunțat ca formațiunea pe care o conduce nu este de acord. Tot in cadrul reuniunii liderilor coaliției va fi facuta și distribuirea ministerelor. Sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

