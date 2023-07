Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea cotelor de TVA, impozitarea profitului externalizat și majorarea salariului minim sunt masurile fiscal bugetare pentru care exista un acord in Coaliției, au declarat surse guvernamentale. Miza Romaniei este sa se incadreze intr-o ținta de deficit cat mai redusa, sub 5%% din PIB, pentru a nu…

- PSD și PNL sunt din nou fața in fața pentru a discuta daca impun sau nu noi taxe și impozite. Coalitia reia luni discutiile pe marginea masurilor fiscale de reducere a deficitului bugetar inclusiv prin noi taxe și impozite, potrivit unor surse politice. Masurile fiscale vor fi anunțate odata cu rectificarea…

- Este ședința importanta la PNL, prima la care participa toata conducerea partidului. Pana acum, Nicolae Ciuca ii chema doar pe miniștri. Astazi vin și secretarii de stat, și prim vicepreședinții PNL. Liberalii se contreaza cu social democrații pe masurile fiscale.PNL iși critica propriul ministru, Rareș…

- Guvernanții pregatesc noi taxe pentru romani! Masurile ar trebui sa intre in vigoare in luna septembrie a acestui an. Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta azi, la ora 13.00, liderilor coaliției de guvernare, noi simulari…

- Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta azi, la ora 13.00, liderilor coaliției de guvernare, noi simulari pe eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize.Printre masurile avute in vedere se numara inclusiv scumpirea…

- Noul Ministru de Finanțe, Marcel Boloș, declara ca a gasit soluția pentru a acoperi cheltuielile care au aparut la bugetul de stat. Intr-un interviu pentru DIGI 24 Ministrul spune ca, pentru a putea acoperii cheltuielile nou aparute la bugetul de stat este nevoie de combaterea evaziunii fiscale, o mai…

- Planul de masuri privind reducrea cheltuielilor bugetare ar trebui sa ajunga la Guvern saptamana viitoare, dupa ce va fi asumat in coaliție, spune purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El afirma ca ANAF trebuie sa isi imbunatateasca nivelul de colectare.Mesaj dur pentru ANAF„Masurile…