- Liderii coalitiei de guvernare se intalnesc astazi ca sa analizeze proiectul de buget pentru anul viitor. Inainte de aceste discutii, premierul va avea o intalnire si cu ministrul finantelor pe tema unei ordonante privind unele prevederi fiscal-bugetare pentru anul viitor. Proiectul de buget ar putea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 8 decembrie, in prima sedinta de Guvern dupa ce s-a intors din vizita de patru zile in SUA, ca Marcel Boloș a trebuit sa vina cu dezmințiri dupa apariția informației ca Guvernul vrea sa amane cu 2 ani creșterea contribuției la Pilonul II de pensii.„Am observat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a cautat documentul care contine Planul National de Redresare si Rezilienta si nu a gasit documentul in Guvernul Romaniei. „Ati mai auzit asa ceva? In Guvernul Romaniei proiectul PNRR nu exista. Astfel de oameni s-au ocupat de banii dumneavoastra”, a mai precizat…

- Biroul permanent al Senatului a decis ca proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii sa primeasca marti avize si raport din partea comisiilor de specialitate si sa intre la vot in plenul care este programat ulterior, la ora 17,00. Premierul Marcel Ciolacu și-a fixat ca obiectiv…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, va prezenta marti dupa-amiaza, in cadrul unei sedinte a coalitiei de guvernare, proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public, au informat surse politice. Potrivit acestora, cel mai probabil, proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare de…

- Premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciuca se intalnesc, in ziua de luni, 2 octombrie 2023, cu reprezentanții principalelor culte religioase din Romania. Intalnirea a inceput la ora 10 la Palatul Victoria, a anunțat Guvernul Romaniei. Comunicatul Executivului nu precizeaza ce culte…

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…

- Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest proiect de lege. O serie de taxe și impozite care se vor majora in mod direct sau indirect (prin elimminarea unor facilitați și scutirti) ii afecteaza direct de romanii de rand.…