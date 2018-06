Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a afirmat in discursul tinut sambata seara la mitingul organziat de PSD in Piata Victoriei ca statul paralel este "o fratie josnica, periculoasa, care vrea sa scoata democratia din joc” si ca beneficiarii acestuia sunt politcienii care pierd alegerile la urne, in acest context liderul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus in discursul sustinut in Piata Victoriei, in care i-a salutat pe "inflitratii satatului paralel", ca oamenii din strada sunt “vointa populara exprimata de lege si Constitutie”. Dragnea a definit statul paralel ca fiind “un sistem care foloseste institutiile statului…

- Sistemul Basescu care a construit sistemul statului paralel a plecat, dar procurorii corupti si sefa DNA au ramas, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la mitingul din Piata Victoriei, informeaza...

- Peste 150.000 de oameni participa sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care se desfasoara sub sloganul „Vrem prosperitate, NU Securitate!”, iar filialele partidului au primit instructiuni ca participantii – care sunt adusi din toata tara – sa vina imbracati in bluze albe sau in costume populare,…

- La chemarea liderului PSD, Liviu Dragnea, membrii și simpatizanții PSD au venit, sambata seara, din toate organizațiile județene pentru a protesta impotriva abuzurilor ”statului paralel” reprezentat, conform unui demonstrant, de ”Laura Codruța Kovesi și Klaus Iohannis”. Liderii PSD spun ca se simt ascultați…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face un apel de ultima ora pentru o prezența cat mai mare a cetațenilor la mitingul organizat de PSD in Piața Victoriei impotriva abuzurilor instituțiilor de forța ale statului, impotriva ”dictaturii minoritații”.Șeful PSD București-Ilfov susține…

- Grupul Coruptia Ucide a anuntat ca amana pentru duminica seara mitingul din Piata Victoriei, sustinand posibilele tensiuni ce ar fi aparut sambata seara, cand are loc mitingul PSD, „e chiar ce isi doreste coalitia de guvernare”.

- Liderul Miscarii Romania Impreuna (Ro+), Dacian Ciolos, critica disputa pe care Guvernul Dancila o intretine cu presedintele Klaus Iohannis pe tema mutarii ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.