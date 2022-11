Stiri pe aceeasi tema

- Conform premierului, in ședința coaliției de guvernare care a avut loc luni seara s-au decis urmatoarele: Pentru pensiile pe contributivitate, am decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei.Totodata, anul viitor…

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni seara, 21 noiembrie, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor. Informația,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat oficial, luni seara, ca in sedinta de coalitie s-a decis cresterea punctului de pensie cu 12,5%, incepand cu 1 ianuarie, astfel ca acesta va avea valoarea de 1.784 de lei. „In sedinta Coalitiei de guvernare, care a avut loc in aceasta seara, am decis urmatoarele:…

- Liderii coalitiei guvernamentale au convenit, luni, cresterea pensiilor, la care ar urma sa se adauge ajutoare pentru cei cu pensii pana in 3.000 de lei. Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook dupa aceasta decizie, ca „pentru PSD nu a fost niciodata vorba de cifre sau procente, ci despre oameni și despre…

- Liderul PSD a publicat, pe pagina personala de Facebook, schema completa pe care Coaliție o arunca la bataie. Ajutoare pe toate liniile, dar nimic despre investiții sau bani bagați in economie. „In ultimele saptamani s-a discutat foarte mult despre procente și cifre, dar mai puțin despre viața oamenilor.…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, liderii Coaliției, au discutat cu președintele Parlamentului eston despre cooperarea economica intre Romania și Estonia, dar mai ales de abordarea comuna pe zona de securitate.