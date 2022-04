Stiri pe aceeasi tema

- Actiune in forta a trupelor speciale la una dintre cele mai de temut grupari interlope din Capitala. Mascații au intervenit in forța la clanul Fabian, unde mai mulți lideri au fost ridicați de oamenii legii și duși la audieri. Vizata de ancheta este și vrajitoarea Sidonia, soția lui Marian Fabian, șeful…

- Mai multe descinderi au loc la una dintre cele mai temute grupari din Capitala, clanul Fabian, unde mai mulți lideri ai gruparii au fost saltați de oamenii legii și duși la audieri. Este vorba despre mai multe capete importante din cadrul clanului Fabian care au ajuns in aceasta dimineața in mainile…

- Forța de Reacție a NATO este trimisa, pentru prima oara in istorie, in misiunea sa principala, consolidarea apararii Alianței. Primele elemente ale acestei forțe sosesc azi in Romania.„Astazi, pentru prima oara in istoria noastra, desfașuram Forța de Reacție a NATO.

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au efectuat luni o actiune de control in piata „Gemeni" din Capitala, in urma careia au aplicat amenzi contraventionale in valoare totala de 137.000 lei si au decis oprirea temporara a prestarii de servicii, in cazul tuturor celor…

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara și a trupelor speciale ale Jandarmeriei, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor unei grupari specializate in vanzarea de amfetamine, scrie pressalert.ro. Anchetatorii au descins in 20 de locații din Timișoara…

- La finalul lunii ianuarie, intr-un apartament din Capitala, poliția gasea un barbat de 43 de ani decedat. Primele investigații spun ca barbatul era intr-o stare avansata de degradare, dar nu prezenta urme de violența. Ca urmare procurorii au demarat o ancheta, și un dosar de moarte suspecta. Barbatul…

- Edilul a declarat ca ‘’lucrul trebuie reluat imediat, iar mijloacele de transport sa fie puse in funcțiune ca sa deserveasca bucureștenii. Sper ca nimeni – niciun lider de sindicat, niciun sindicalist controlat politic – nu va indrazni sa sfideze o decizie a instanței și sa incite in continuare la greva. Sunt…