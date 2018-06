Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez, Xi Jinping, le-a cerut marti Coreei de Nord si Statelor Unite sa "concretizeze" rezultatele recentului summit de la Singapore, in cadrul unei intrevederi la Beijing cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. La randul sau, liderul nord-coreean a felicitat China pentru "promovarea…

- Autoritatile nord-coreeane si-au confirmat intentia de a-si distruge arsenalul nuclear, a anuntat secretarul de Stat american Mike Pompeo, care a precizat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus personal acest lucru, relateaza Reuters conform News.ro . Liderul nord-coreean urmeaza se se intalnesca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, sunt de acord ca sanctiunile internationale impotriva Coreii de Nord trebuie sa continue pana la desfiintarea programului nord-coreean de inarmare nucleara si cu rachete, informeaza Reuters si Yonhap.Cei doi presedinti…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP.Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

