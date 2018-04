Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, va trece pe jos linia de demarcatie militara care separa cele doua Corei, pentru a participa la summitul istoric de vineri, a informat joi presedintia sud-coreeana citata de agentia EFE. Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, il va astepta pe omologul sau de cealalta…

- Cele doua Corei au deschis vineri o linie telefonica directa intre liderii lor, a anuntat agentia sud-coreeana Yonhap, citand presedintia de la Seul, informeaza AFP, scrie agerpres.ro. Deschiderea acestei linii de comunicatii are loc cu o saptamana inainte de un summit intre presedintele sud-coreean…

- Cele doua Corei au deschis vineri o linie telefonica directa intre liderii lor, a anuntat agentia sud-coreeana Yonhap, citand presedintia de la Seul, informeaza AFP. Deschiderea acestei linii de comunicatii are loc cu o saptamana inainte de un summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Coreea de Sud si cea de Nord au convenit sa organizeze un summit intercoreean la 27 aprilie intr-o incercare de a-si imbunatati relatiile bilaterale si de a reduce tensiunile militare, anunta joi Yonhap si AFP, conform agerpres.ro. Astfel, presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul de…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Un summit trilateral intre liderii celor doua Corei și presedintele Statelor Unite ar putea avea loc in acest an an. Declarația a fost facuta de liderul de la Seul, Moon Jae-In.Oficialul are planificata luna viitoare o intrevedere cu președintele Nordului, Kim Jong Un.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…