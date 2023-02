Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la Varșovia, președintele Klaus Iohannis, alaturi de cel al Poloniei, Andrzej Duda, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 (B9). Principalii invitați sunt Joe Biden, si pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Reuniunea se desfasoara in contextul implinirii unui an de…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Varsovia, alaturi de omologul polonez, Andrzej Duda, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 (B9), avandu-i ca invitati pe presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, si pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a informat…

- „Nimeni nu ataca Rusia. Rusia este agresorul. Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Putin nu se pregatește pentru pace. El se pregatește și pentru mai mult razboi. Putin nu trebuie sa caștige”, a afirmat Stoltenberg, la Varșovia, unde marți are loc o reuniunea a presedintelui…

- Mihai Gadea si Sergiu Cora au transmis in direct din gradina Castelului Regal din Varsovia, locul din care presedintele american, Joe Biden, isi va sustine discursul asteptat de intreaga lume.

- Presedintele American, Joe Biden, a sosit, luni seara, in Polonia, cu trenul, din Ucraina, dupa vizita-surpriza la Kiev. Presedintele SUA este asteptat sa sustina un discurs istoric la Varșovia.

- Bucurestiul devine in aceasta saptamana capitala diplomatiei europene si euroatlantice. Doua reuniuni extrem de importante au loc in Romania: Reuniunea ministrilor de externe ai NATO si Reuniunea Liderilor de la Munchen, prima de asemenea anvergura organizata intr-o tara din Europa de Est. In cadrul…