Consiliul Economic și Social analizeaza, marți, pentru avizare, un proiect legislativ inițiat de parlamentarii AUR George Simion și Claudiu Tarziu, prin care este solicitata modificarea Legii nr.102/1992 privind stema Romaniei si sigiliul statului. Concret, liderii AUR vor reintroducerea in stema a coroanei de oțeș, simbol tradițional heraldic romanesc. Potrivit unui comunicat al AUR, este vorba […] The post Liderii AUR vor ca stema Romaniei sa fie schimbata. Care este propunerea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .