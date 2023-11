Liderii arabi fac presiuni asupra SUA pentru încetarea focului în Gaza după exploziile din școli Liderii arabi au facut presiuni publice sambata asupra secretarului de stat american Antony Blinken pentru a asigura o incetare imediata a focului in Gaza, la cateva ore dupa ce palestinienii au declarat ca un atac aerian israelian a ucis cel puțin 15 persoane intr-o școala administrata de ONU. Intr-o rara manifestare deschisa a dezacordului, inaltul diplomat american a ripostat, in timp ce se afla alaturi de omologii sai iordanian și egiptean la o conferința de presa, spunand ca o incetare a focului ar permite doar militanților Hamas sa se regrupeze, scrie Reuters. Puterile mondiale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

