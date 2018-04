Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Guvernul Romaniei au reactionat la atacul armat condus de SUA, Franta si Marea Britanie impotriva Siriei, condamnand in comunicatele transmise utilizarea armelor chimice si reiterand sprijinul si solidaritatea fata de partenerii strategici ai Romaniei. 0 …

- O reactie de sustinere a recentei actiuni a aliatilor – Statele Unite, Franta si Marea Britanie -in Siria a venit, sambata, nu doar din partea Guvernului, ci si din directia celui de-al treilea om in stat, totodata lider al partidului Social Democrat. “Exprim solidaritatea cu aliatii nostri SUA, Marea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania condamna in continuare folosirea armelor chimice in Siria si exprima solidaritate fata de actiunile partenerilor strategic. "Romania condamna in continuare folosirea armelor chimice in Siria, care este dincolo de orice justificare. Suntem solidari cu…

- Intr-un mesaj pe Twitter, președintele Klaus Iohannis a condamnat folosirea armelor chimice in Siria și a reconfirmat solidaritatea Romaniei cu acțiunile partenerilor strategici, dupa atacurile de azi dimineața din Siria a forțelor americane, britanice și franceze.

- Presedintele american, Donald Trump, si premierul britanic, Theresa May, au discutat telefonic, joi, si au convenit asupra necesitatii unui raspuns international pentru descurajarea folosirii armelor chimice de catre regimul sirian condus de Bashar al-Assad. Potrivit unui comunicat al Cabinetului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor.

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…