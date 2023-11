Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 1 an și 5 luni a fost accidentat mortal in orașul Braila, joi, de o mașina de Poliție de la Investigații Criminale. Accidentul a avut loc pe strada Calugareni din Braila. Mașina Poliției, in care se aflau doi polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflați pe strada Calugareni…

- Liderii organizației islamiste Hamas nu s-au pregatit pentru represaliile de amploare din partea Israelului, pentru ca operațiunea de pe 7 octombrie a fost gandita ca o operațiune tactica, prin care sa reușeasca capturarea a 20-30 de militari israelieni, potrivit unor surse citate de publicația Middle…

- Liderii statelor din Orientul Mijlociu și din intreaga lume se afla intr-o situație inconfortabila, pentru ca se confrunta cu foarte multe incertitudini. Razboiul dintre Hamas și Israel a marcat ieșirea din rutina ultimilor ani și trecerea intr-o zona plina de necunoscute. ”S-a dovedit, in mai puțin…

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- Spațiul aerian din nordul Dobrogei a fost inchis. Decizia a fost luata de Ministerul Apararii Naționale și vizeaza o zona de 30 de kilometri. „Incepand cu data de miercuri, 13 septembrie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in calitate de responsabili…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din…

- Un glonț a fost gasit joi intr-o casa din Chilia, in Tulcea, in aproprierea frontierei cu Ucraina. Potrivit autoritaților este vorba despre un proiectil de calibru 7.62 mm, care a patruns prin acoperișul anexei și ulterior prin tavanul din rigips. „In 7 septembrie, in localitatea Chilia, din județul…