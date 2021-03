Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, unde au loc dezbaterile pentru bugetul pe 2021 ca au fost spuse numai „non-sensuri” cu privire la bugetul de stat pentru anul acesta si le-a cerut guvernantilor sa opreasca starea de alerta instituita in Romania…

- "Domnule prim-ministru, un minicions mai patologic decat dumneavoastra nu cred ca am cunoscut. Sunteți la guvernare de un an și jumatate. Ați fost ministru de finanțe pe timpul domnului Orban. Știți foarte bine ca sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastra in statul roman. Am ințeles ca PSD…

- In plenul reunit al Parlamentului au inceput dezbaterile in plenul reunit al Parlamentului pe bugetul pentru 2021. Din cele peste 3.000 de amendamente depuse la buget, in comisiile de specialitate nu a fost adoptat nicio cheltuiala in plus. In plen a venti și prmierul Florin Cițu pentru a susține proiectul…

- „Cred ca cel mai onest este sa il trimitem saptamana viitoare. E un buget care incepe sa repare anomalii introduse in legislatia din Romania. Trebuie sa reasezam, prin acest buget, structura economiei sa continuam sa investim, e un buget care are o suma mai mare anul acesta pentru investitii, desi anul…

- Programul de guvernare al Cabinetului condus de Florin Cițu și susținut de PNL, USR-PLUS și UDMR promite mai multe facilitați și alternative de afaceri pentru tineri. O mare parte din masuri se indreapta catre incercarea de atragere a tinerilor in mediul rural, ca fermieri sau lucratori in agricultura.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Noul Guvern ieșit din spuma marii ne informeaza ca bugetul va fi gata abia in ianuarie. Atunci va fi probabil trecut pe repede inainte prin Parlament. Conform unei vechi și nenorocite cutume. Și asta se intampla in ciuda faptului ca Florin Cițu, in fosta lui calitate de…

- Deputatul PSD Sorin Grindeanu, prim-vicepresedinte al social-democratilor, a declarat miercuri ca, probabil, daca s-ar fi organizat un concurs pentru a stabili persoana care intruchipeaza cea mai proasta varianta posibila de prim-ministru pentru Romania, cu siguranta Florin Citu

- Ludovic Orban vrea sa fie din nou premier. Liderul PNL le-a propus colegilor din coaliție sa preia el aceasta funcție, ca sa deblocheze negocierile pentru formarea noului guvern. UPDATE 19:00 – Declarațiile lui Ludovic Orban, dupa intalnirea PNL – Am prezentat o informare catre colegii mei, privitor…