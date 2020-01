Stiri pe aceeasi tema

- Yad Vashem, Memorialul Victimelor Holocaustului, gazduiește lideri din lumea intreaga. Este marcata, astfel, a 75-a aniversare a eliberarii lagarului nazist de la Auschwitz, unde peste un milion de evrei au fost omorați. Au venit zeci de șefi de stat și de guvern, iar Romania e reprezentata de președintele…

- Circa 10.000 de politisti sunt desfasurati la Ierusalim si pe rutele care duc spre acest oras pentru a asigura securitatea celor 47 de delegatii din lumea intreaga asteptate sa soseasca saptamana aceasta in Israel pentru a marca implinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de…

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a declinat marti invitatia adresata de Israel de a participa la ceremoniile prilejuite de implinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz, transmite AFP. Presedintele lituanian a urmat exemplul omologului sau polonez, Andrzej…

- Istoricul Radu Ioanid va fi ambasadorul Romaniei in Israel, a anuntat, marti, presedintele Klaus Iohannis, scrie g4media.ro.Presedintele a precizat ca numirea unui ambasador in Israel a fost in atentia sa tot timpul si ca intentioneaza sa il numeasca in acest post pe istoricul Radu Ioanid, care "va…

- Fostul premier Adrian Nastase a fost o prezența surpriza, la Cotroceni, cu ocazia recepției de Ziua Naționala. Adrian Nastase explica faptul ca a fost invitat și s-a dus pentru a vedea care sunt direcțiile lui Klaus Iohannis in noul mandat și remarca faptul ca președintele a avut un discurs ”normal”.Citește…

- "Am spus ca sunt de acord cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim in consens cu legislatia in vigoare si cu celelalte forte politice. Voi face o analiza luand parerea tuturor institutiilor abilitate legat de aceasta mutare a ambasadei, dar eu cred ca - si reafirm ceea ce am spus ca atata…