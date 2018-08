Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei, in temeiul art. 96 alin. 2) din Constituția Romaniei, propune punerea sub acuzare a lui Klaus Iohannis pentru inalta tradare. Documentul este primit pe surse PSD. Acesta este asumat de catre mai mulți lideri social-democrați sub rezerva anonimatului și, ca urmare, DC News il…

- Aproximativ 250 de biciclisti pleaca marti din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin, pentru a se reuni la Alba Iulia, in cadrul celui mai mare mars pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, intitulat „Pedalam pentru Romania”. Cicliștilor din București li se alatura la…

- Secretarul general al PSD, MArian Neacsu, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, sussine ca in PSD nu de se discuta despre suspendarea presdintelui Klaus Iohannis pentru acuzatia de inalta tradare.

- Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare, anunța CCR. Unul dintre liderii PNL, Virgil Guran, a…

- Klaus Iohannis a afirmat ca nu comenteaza in niciun fel sesizarea penala de inalta tradare facuta de PNL. "Am decis sa nu comentez in niciun fel sesizarea domnului Orban, nici interpretarile facute, nici demersurile propriu zise. Nu vrea sa apara impresia ca prin declaratiile pe care le fac influentez…

- Vicepresedintele PSD, ministrul Tursmului Bogdan Trif, a declarat, joi seara, ca ”Orban face un joc politic extrem de periculos pentru romani”, iar prin aceste actiuni ”este pus in pericol parteneriatul strategic dintre Romania si SUA”.

- “Toate aceste declaratii certarete si mai ales acea amenintare a domnului presedinte impotriva doamnei prim-ministru Viorica Dancila au un continut toxic pentru stabilitatea politica din Romania si afecteaza guvernarea. Toate iesirile din ultima perioada ale domnului presedinte au fost presarate…