- Noul sultan al Omanului, Haitham bin Tariq al-Said, s-a angajat sâmbata sa continue politica externa de ''non-ingerinta'' a predecesorului sau, Qaboos bin Said, decedat vineri dupa o domnie de aproape 50 de ani, transmit agențiile internaționale, preluate de Agerpres.Pe scena…

- 'Avem un canal deschis cu houthi din 2016 si continuam aceste contacte pentru a ajunge la pace in Yemen', a declarat acest responsabil jurnalistilor, sub acoperirea anonimatului. Acest anunt intervine dupa semnarea marti la Riad a unui acord de impartire a puterii in sudul Yemenului, sub egida Arabiei…

- Statele Unite si sase state din Golful Persic au convenit sa impuna sanctiuni comune impotriva a 25 de companii, banci si persoane care au legatura cu sprijinul acordat de Iran unor retele de militanti, intre care se afla si Hezbollah, a anuntat miercuri Departamentul Trezoreriei, transmite Reuters…