- Nu exista o unitate de opinii intre membrii NATO cu privire la modul de a pune capat razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Alianta este impartita in trei grupuri care prefera optiuni diferite pentru incetarea ostilitatilor, scrie The Sunday Times.

- Problema razboiului din Ucraina va domina in mod inevitabil summitul natiunilor G7 din Bavaria. Ultimele luni au insemnat un efort financiar considerabil pentru statele occidentale care sustin inarmarea Ucrainei.

- Presedintele rus Vladimir Putin isi compara politica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei. ”Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare. Este uimitor,…

- Explozia prețurilor la energie și materii prime, o inflație prognozata sa atinga niveluri record: in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, Comisia Europeana a fost nevoita sa revizuiasca prognozele de crestere pentru UE si zona euro, atat in 2022 cat si in 2023. Și sunt destul de sumbre. Previziunile…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, a declarat ca este in favoarea confiscarii activelor rusești inghețate in Uniunea Europeana in cadrul sancțiunilor, pentru ca acestea sa fie „disponibile” pentru reconstrucția Ucrainei. El a mai spus ca o conferința a donatorilor pentru reconstrucția…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a facut, miercuri, o vizita in Ucraina si s-a deplasat la Hostomel si Irpin, anunta presedintele Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stefanciuk. Potrivit anuntului postat pe Facebook de Ruslan Stefanciuk, presedintele Senatului, Florin Citu, dar si presedintii parlamentelor…

- Anuntul a fost facut pe Twitter de presedintele ucrainean si confirmat de sefa FMI. ”Am discutat cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, despre asigurarea stabilitatii financiare a Ucrainei si despre pregatirile pentru reconstructia postbelica. Avem planuri clare pentru acum, precum si…

- Prim-ministrul ucrainean Denys Shmyhal si inalti oficiali ucraineni din domeniul finantelor vor vizita Washingtonul saptamana viitoare, in timpul reuniunilor de primavara ale Fondului Monetar International si ale Bancii Mondiale, au declarat vineri surse oficiale, potrivit Reuters. Shmyhal, ministrul…