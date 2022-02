Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii sunt nemultumiti ca unele ministere sunt subfinantate, dar si de reducerea tintei de investitii sub plafonul initial convenit de 7% din PIB. Specialistii in economie cred ca obiectivele asumate sunt o misiune aproape imposibila pentru guvernanti.

- Liberalii indepartați din PNL au pus bazele unui nou partid. Forța Dreptei a fost anunțata de Ludovic Orban, fost președinte al PNL, intre fondatori fiind și senatorul clujean Adrian Oros.”Am luat decizia de a pune bazele unei noi constructii politice de centru-dreapta. Noi consideram ca este o obligatie…

- Romanii ar putea fi obligați sa completeze declarații de avere. Propunerea este discutata deja in coaliția de guvernare. Președintele PNL Florin Cițu susține ca acest demers ar ajuta la eliminarea evaziunii fiscale. Liberalii nu susțin, insa, taxarea marilor averi sau a companiilor, așa cum propun social-democrații. „Am…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu critica intentia PSD de a-l numi pe Hazem Kansou prefect al Bucurestiului, un fost liberal, care a fost numit, ulterior, in mandatul de primar al Gabrielei Firea, sef la STB. Bacanu afirma ca CV-ul acestuia nu il recomanda spre a fi reprezentantul Guvernului in cel mai…

- Conducerea PNL se reunește, marți seara, pentru a discuta despre imparțirea funcțiilor de prefecți și subprefecți in noua coaliție de guvernare cu PSD și UDMR. PNL vrea ca in județele in care un partid are președintele de Consiliu Județean, prefectul sa fie de la același partid, „ca sa faca…

- Dublu eveniment in Germania. Partidele ce vor forma noul guvern, SPD, Verzii si Liberalii au prezentat acordul de coalitie. In acelasi timp, Angela Merkel a condus ultima sedinta de guvern in calitate de cancelar. Olaf Scholz, liderul SPD, va prelua conducerea Cabinetului de la Berlin.

- Nicolae Ciuca, premier! Aceasta este decizia liberalilor care au votat-o in unanimitate, in ședința Biroului Executiv Național de joi. Liberalii au votat in unanimitate, in ședința BEX, care a avut loc joi,incepand cu ora 14.00, propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru.…

- Conducerea PNL a votat marți sistemul alternativ de premieri, decizia liberalilor fiind ca primul sa fie dat de PNL. Mandatul privind numele premierului este simplu: presedintele partidului. „S-a votat decizia de a avea un sistem alternativ de premieri, cu primul premier de la PNL”, a declarat Florin…