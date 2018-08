Lideri cu foame de putere

Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Criza acuta de muncitori, in mod special a celor necalificați, i-a determinat pe foarte mulți patroni și directori de fabrici din Prahova sa apeleze la forța de munca inclusiv de peste hotare, chiar de peste mari și țari! Și se pare ca, de departe, soluția salvatoare pentru angajatorii…

- Dumitru Grosei - cel mai selectat regizor moldovean la festivalurile internaționale de film, in prima jumatate a anului 2018. Trei dintre filmele sale au adunat noua selecții oficiale in Italia, China, Maroc, Turcia, Albania, Liban, Romania și Rusia.

- Alba Blaj a anuntat transferul extremei Sonja Newcombe (30 de ani). Jucatoare in selectionata Statelor Unite, Newcombe a evoluat ultima oara in Brazilia, pentru Minas Belo Horizonte. "Bine ai venit, Sonja Newcombe! CSM Volei Alba Blaj anunta transferul voleibalistei…

- Reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), partida amicala disputata, marti, pe Veb Arena din Moscova, cu echipa Rusiei.Rusii au deschis scorul prin Aleksandr Samedov, in minutul 35, turcii egaland in minutul 59, prin Yunus Malli, scrie news.ro.…

- "Romania este acum intr-o pozitie in care trebuie sa ia in considerare ceea ce multi de aici nu prea vor sa inteleaga: o politica independenta a Romaniei. Stiu ca nu asa ati fost obisnuiti sa ganditi, ci in termeni de structuri de aliante, dar va pot asigura ca nu exista niciuna", a spus Friedman.…