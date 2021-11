Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, acuza PNL, PSD, UDMR și AUR ca au format ”monstruoasa coaliție” impotriva sanatații publice, chiar in ziua recordului de decese. Ea se refera la votul privind dezbaterea urgenta a proiectului legii certificatului verde in Camera Deputaților. Ioana Mihaila…

- Dacian Cioloș il acuza pe premierul demis Florin Cițu de o campanie online mincinoasa, platita de PNL, in care foștii miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt “vinovați” pentru toate neregulile din sistem din ultimele luni. Președintele USR subliniaza ca se va așeza la masa negocierilor…

- Biroul Permanent Reunit a fost boicotat a treia oara de PSD, ceea ce arata ca Marcel Ciolacu a confirmat ca are comanda dubla și ca nu-și dorește cu adevarat demiterea lui Florin Cițu, transmite USR PLUS: „Pe scurt: a pus PSD la remorca domnului Florin Cițu”. Potrivit USR PLUS, “USL traiește” iar „propriile…

- Vicepremierul Dan Barna a susținut o declarație de presa. El a venit cu detalii dupa scandalul iscat in ședința de guvern pe tema proiectului Anghel Saligny. Inainte de aceasta, liderii USR PLUS s-au intalnit pentru a stabili ce decizie ar putea lua in cazul in care neințelegerile persista. “Pentru…