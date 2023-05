Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de invatamant preuniversitar din Romania au intrat in greva generala astazi, 22 mai 2023. Aproape toate unitatile din Iasi s-au alaturat grevei, adica in jur de 8.000 de angajati in invatamant. Copiii stau acasa astazi si sunt sanse mari sa nu mearga la scoala nici in zilele urmatoare. „In…

- Sindicatele din educatie declanseaza luni, 22 mai, o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o intelegere. Sindicalistii spun ca greva generala din invatamant va continua pana cand vor primi din partea Guvernului „o solutie credibila" asupra revendicarilor…

- Negocieri dure la Guvern inainte de greva generala de luni, 22 mai. Sindicaliștii din Educație au inceput duminica discuțiile in spatele ușilor inchise la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca și miniștrii Educației, de Finanțe și al Muncii, alaturi de liderul PSD – Marcel Ciolacu. Greva generala de luni,…

- GREVA GENERALA? In scurt timp, au loc discuții la Palatul Victoria cu sindicaliștii din Educației, premierul Nicolae Ciuca se intalneste astazi, la Palatul Victoria, cu sindicatele din Educatie, pentru a discuta pe marginea revendicarilor acestora. Consultarile sunt programate sa inceapa la ora 14,00,…

- Ministerul Educației a transmis vineri seara, 19 mai, ca depune „toate eforturile”, inclusiv cele ce țin de partea legislativa, pentru a nu se ajunge la greva generala anuntata de sindicate incepand de luni, 22 mai, potrivit unui comunicat citat de Edupedu.„Ministerul Educației ia toate masurile prevazute…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit programul actiunilor de protest si va incepe strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, in 15 iunie, a declarat, pentru AGERPRES, Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti. Astfel, in data de 23 mai, de la ora 11:00, va avea loc…

- Sindicalistii din trei mari federatii din Educatie au inceput strangerea de semnaturi pentru declanșarea grevei generale, in contextul in care solicitarile lor au ramas nerezolvate, iar Guvernul pregatește masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare care vor afecta și mai mult angajatii din invatamant,…

- Funcționarii publici din prefecturile din toata țara intra, din aceasta dimineața, incepand cu ora 8.00, in greva generala. Aproximativ 18.000 de angajați ai prefecturilor din Romania vor declanșa, incepand de luni, 10 aprilie, greva generala. Sunt nemulțumiți ca salarizarea personalului din prefecturi…