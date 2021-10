Stiri pe aceeasi tema

- Fofi Gennimata, lidera Miscarii pentru Schimbare (KINAL), formatiune socialista de opozitie, a murit luni dupa o lunga lupta cu cancerul, informeaza Reuters. Moartea lui Fofi Gennimata, in varsta de 57 de ani, a fost anuntata de spitalul Evangelismos unde a primit tratament in ultimele saptamani.…

- Noua romani au fost salvati dupa ce un velier sub pavilion grec s-a scufundat joi, la 1,9 mile marine vest de Insula Poros, la sud de Atena, relateaza Ekathimerini. Cei noua romani erau sanatosi, scrie ziarul. Ei au fost salvati de catre o nava care se afla in apropiere si au fost transportati…

- Yiannis Oikonomou, purtatorul de cuvant al guvernului grec, a declarat marți ca preoții și profesorii ar putea fi urmatoarele categorii vizate de vaccinarea anti-Covid obligatorie. Toate acestea sunt luate in calcul dupa ce Atena a introdus aceasta obligativitate pentru personalul sanitar, informeaza…

- Opțiunea nu este una sigura, dar este analizata de guvernul de la Atena, ca un scenariu posibil in cazul creșterii numarului de infectari, scrie EKathimerini . Deocamdata, vaccinarea COVID este obligatorie in Grecia pentru cadrele medicale. Guvernul de la Atena a anunțat marți, prin vocea purtatorului…

- Grecia face apel la o reacție coordonata a statelor Uniunii Europene in privința posibilului val de refugiați care ar putea ajunge la granițele blocului comunitar parasind Afganistanul cazut in mainile talibanilor. Ministrul migrației, Notis Mitarachi, susține ca țara sa nu vrea sa se transforme in…

- Prima victima raportata de autoritațile elene a fost un barbat de 38 de ani, dintr-un orașel aflat la nord de Atena. Acesta a fost lovit de un stalp electric care s-a prabușit sub efectul flacarilor, in timp ce trecea cu scuterul pe langa el. Intr-o localitate din apropiere, Konstantinos Michalos, președintele…

- Doi silvicultori au murit si un altul a fost ranit, miercuri, in Bulgaria, in timp ce luptau impotriva incendiilor forestiere care s-au extins in aceasta saptamana, informeaza AFP, citata de Agerpres . Cei doi silvicultori au decedat dupa ce au fost prinsi de un incendiu care a izbucnit in apropierea…

- Decizia autoritaților de la Atena, care este deocamdata in lucru, prevede ca profesorii care refuza vaccinarea vor suporta taieri de salariu și alta masuri disciplinare, potrivit presei elene.Noile reglementari au fost elaborate de Ministerul Educației din Grecia pentru un an școlar și universitar sigur…