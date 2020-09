Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se va adresa vineri, 4 septembrie, Consiliului de Securitate al ONU, a transmis intr-o declaratie un purtator de cuvant al opozantei, informeaza luni Reuters. Tihanovskaia se va adresa Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite…

- Reprezentanta opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, se va adresa vineri, 4 septembrie, Consiliului de Securitate al ONU, a transmis intr-o declaratie un purtator de cuvant al opozantei, informeaza luni Reuters potrivit Agerpres. Tihanovskaia se va adresa Consiliului de Securitate al Organizatiei…

- Crearea in Belarus a unui Consiliu Coordonator al opoziției este o incercare de preluare a puterii, inițiatorii acestei idei vor fi sancționați in conformitate cu legislația țarii. Acest lucru a fost declarat de catre Președintele belarus, Alexander Lukașenko, in cadrul unei intilniri cu membrii Consiliului…

- Huiduit de muncitorii unei uzine de tractoare, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko se confrunta cu extinderea miscarilor de greva in companii si in sectoare industriale vitale pentru regimul sau.

- Teheranul a salutat sambata un vot al Consiliului de Securitate al ONU de respingere a rezolutiei propuse de Washington pentru prelungirea embargoului asupra vanzarilor de arme catre Iran care expira in octombrie, informeaza France Presse preluat de agerpres. "In istoria de 75 de ani a Natiunilor…

- Coreea de Nord ''probabil'' ca face progrese în dezvoltarea armelor nucleare, potrivit unui raport clasificat al Natiunilor Unite, ale carui detalii au fost confirmate si citate marti de DPA si Reuters, preluate de Agerpres.Coreea de Nord "a dezvoltat probabil dispozitive…

- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…

- Germania, care la 1 iulie va prelua pentru o luna presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate al ONU, va incerca sa impulsioneze adoptarea unei rezolutii cu privire la pandemia de COVID-19 de catre acest for superior al Natiunilor Unite, a declarat pentru DPA ministrul de externe german…