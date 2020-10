Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Berlin poate juca rol de mediator pentru depasirea crizei politice din Belarus, a afirmat marti dupa-amiaza, la Berlin, Svetlana Tihanovskaia, liderul opozitiei belaruse, cu ocazia intrevederii cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, anunța MEDIAFAX."Vrem ca Germania, una dintre…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni marti la Berlin cu lidera in exil a opozitiei din Belarus Svetlana Tihanovskaia, in contextul in care protestele persista in Belarus impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza dpa. La un eveniment organizat de o organizatie…

- Lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a vizitat marti o portiune a Zidului din Berlin inaintea unei intalniri cu cancelarul Angela Merkel, marturisind ca vede in acesta un simbol al transformarii pe care ea doreste sa o provoace in Belarus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Tihanovskaia,…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat miercuri ca urmeaza sa se intalneasca cu reprezentanta opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care s-a intalnit marti cu presedintele francez Emmanuel Macron in Lituania, relateaza AFP.”Ma voi intalni in curand” cu Tihanovskaia, a anuntat sefa Guvernului…

- Fortele de ordine din Belarus au arestat, sâmbata, sute de persoane la un mars al femeilor, la Minsk, manifestatie anti-Aleksandr Lukasenko, relateaza News.ro.La mars au participat aproximativ 2.000 de femei, care au purtat drapelul alb-rosu al opozitiei. Politistii au blocat marsul si…

- Maria Kolesnikova, 38 de ani, cea care conducea protestele opoziției din Belarus, in condițiile in care Svetlana Tihanovskaia e in exil, in Lituana, a fost arestata saptamana trecuta, iar miercuri, 16 septembrie, a fost inculpata pentru periclitarea securitatii nationale, relateaza agenția DPA, citata…

- Maria Kolesnikova risca pana la cinci ani de inchisoare daca va fi gasita vinovata de aceasta acuzatie, in conformitate cu legea din Belarus. Ea s-a angajat in "apeluri la actiuni menite sa pericliteze securitatea nationala a Republicii Belarus", a afirmat Comiteul de investigatii intr-un comunicat…

- Lidera opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegerile prezidentiale din 9 august, s-a adresat cu un mesaj catre presedintele Vladimir Putin luni, 14 septembrie, zi in care are loc intrevederea intre presedintele rus si omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko.