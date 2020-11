Stiri pe aceeasi tema

- Șefa executivului din Hong Kong, care are un salariu anual de 672.000 de dolari, este platita in numerar, neavand niciun cont bancar de cand SUA au impus sancțiuni impotriva provinciei autonome, ca raspuns la o lege controversata privind siguranța naționala, relateaza The Guardian. Carrie Lam a declarat,…

- Sefa guvernului din Hong Kong, Carrie Lam, unul dintre cei mai bine platiți oficiali din lume, nu deține niciun cont bancar, de cand Statele Unite i-au impus sanctiuni. Ea a declarat ca primește salariul in bani cash și are „stive de numerar”, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat ca are ''stive de numerar'' acasa, neavand niciun cont bancar de cand Statele Unite i-au impus sanctiuni, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Carrie Lam este vizata, alaturi de alti 14 inalti oficiali, de sanctiuni americane dupa decizia…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat ca are ''stive de numerar'' acasa, neavand niciun cont bancar de cand Statele Unite i-au impus sanctiuni, relateaza AFP. Carrie Lam este vizata, alaturi de alti 14 inalti oficiali, de sanctiuni americane dupa decizia…

- Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale din Statele Unite, care tin piata in suspans, ransmite Reuters.Franta a raportat un numar record de…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca au aprobat vanzarea catre Taiwan a 135 de rachete defensive de coasta Slam-ER, care au o raza de actiune suficienta pentru a atinge China, pentru o valoare estimata la un miliard de dolari, noteaza AFP. Washingtonul, care considera ca o prioritate strategica…

- Desi se pozitioneaza ca un adevarat adversar al Beijingului, Donald Trump dispune de un cont bancar în China potrivit mai multor informatii din „New York Times” - relateaza Le Temps, citat de Rador.Donald Trump poseda un cont bancar în China, scrie ziarul american „New…

- China a cerut miercuri Statelor Unite sa renunte la mentalitatea de tipul "Razboi Rece" prin oprirea atacurilor si acuzatiilor neprovocate impotriva Beijingului, acuzandu-l totodata pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca creeaza deliberat o confruntare politica. Pompeo a vizitat marti Japonia…