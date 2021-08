Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de la Finanțe, Dan Vilceanu, a anunțat, in prima sa conferința de presa care sunt proiectele pe care și le dorește. Fostul ministru, tot liberal, Alexandru Nazare, remaniat de premierul Florin Cițu care și-a dorit ca portofoliul sa fie ocupat de prietenul sau Vilceanu, susține insa ca…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania. Intrebat intr-o conferința de presa in legatura cu acest subiect, Valceanu a afirmat ca salariul minim net este de circa 1.600 lei și cel brut este de 2.380 lei. Rep: Aveți idee cat este salariul minim in mana? Dan…

- GAFA noului Ministru al Finanțelor. Nu a știut cat este salariul minim din Romania: „Este in jur de 1600 și ceva” Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania, spunand, intr-o conferința de presa, ca salariul minim net este de circa 1.600 lei și cel brut este…

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, indepartat din funcție de premierul Florin Cițu care a vrut sa ii faca loc prietenului sau Dan Vilceanu, i-a explicat, azi, prim-ministrului, “intarzierea” unui proiect la care s-a referit Cițu la predarea mandatului sau de interimar catre Vilceanu. “Observ…

- Dan Vilceanu, noul ministru de Finanțe, care in urma cu 10 ani a fost șeful organizației de tineret a PSD Gorj, a precizat, joi, ca “toți sfinții”din politica s-au trezit sa-l critice pentru trecutul sau. El a spus ca tocmai de la PSD i se trage controlul ANAF și dosarul cu firma parinților sai, nefiind…

- Informația potrivit careia Parchetul General a clasat dosarul de evaziune fiscala a lui Dan Vilceanu a aparut pe surse, la scurt timp dupa ce acesta a depus juramantul la Cotroceni ca proaspat ministru al Finanțelor Publice. Dosarul de evaziune fiscala in care erau vizati deputatul PNL Dan Vilceanu,…

- Premierul Florin Citu a preluat, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta functie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal. ”Prim-ministrul a solicitat si situatia…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …