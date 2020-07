Lider USR: Alegerile locale trebuie amânate. Cer președintelui consultarea partidelor Un lider USR cere amanarea alegerilor locale stabilite pentru 27 septembrie și ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa cheme partidele la consultari. In fata estimarilor guvernamentale privind evoluția crizei coronavirusului in Romania, vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu susține ca organizarea alegerilor locale la 27 septembrie pare o „iresponsabilitate” și cere amanarea acestora. „Președintele Klaus Iohannis are un […] The post Lider USR: Alegerile locale trebuie amanate. Cer președintelui consultarea partidelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- "Președintele Klaus Iohannis are un rol esențial acum - trebuie sa cheme la consultari urgent toate partidele parlamentare, medici și epidemiologi și sa decida amanarea alegerilor”, a scris deputatul USR Ionut Mosteanu pe Facebook. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus…

- Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu sustine ca organizarea alegerilor locale la 27 septembrie pare o „iresponsabilitate” si cere amanarea acestora in conditiile in care numarul celor depistati pozitiv este din ce in ce mai mare.

- În fata estimarilor guvernamentale privind evoluția crizei coronavirusului în România, vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu susține ca organizarea alegerilor locale la 27 septembrie pare o „iresponsabilitate” și cere amânarea acestora. „Președintele Klaus Iohannis…

