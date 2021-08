Stiri pe aceeasi tema

- „Daca guvernarea nu merge bine, vom avea probleme cu totii. Chestia aia cu penali, fara penali in functii publice, suna foarte bine. Eu acum cativa ani am spus: faceti cateva nuante. Spuneti ca cei care au furat, ca au fost prinsi in anumite situatii in functii publice, sa fie pedepsiti”, a declarat…

- Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni seara ca dosarele din SUA ale premierului Florin Citu sunt o "chestiune personala din trecutul" acestuia, sustinand ca sunt lucruri care s-au intamplat cu peste 20 de ani in urma si nu au nicio relevanta din punct de vedere politic asupra…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, luni, dupa sedinta coalitiei, ca USR PLUS ar trebui sa iși „nuanțeze” linia politica legata de eliminarea penalilor din funcții publice, in contextul in care premierul Florin Cițu a fost condamnat in SUA la doua zile de inchisoare pentru ca a condus sub influenta…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, luni, dupa sedinta coalitiei, ca il sustine pe premierul Florin Citu in ciuda infomatiilor aparute in presa potrivit carora a facut inchisoare in SUA timp de...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca important este ca guvernarea sa mearga bine, iar trecutul premierului si ceea ce a facut acesta în urma cu doua decenii nu afecteaza modul în care se deruleaza actul de guvernare, relateaza News.ro.Kelemen Hunor a afirmat ca întâmplarile…

- „Daca guvernarea nu merge bine, vom avea probleme cu totii. Chestia aia cu penali, fara penali in functii publice, suna foarte bine. Eu acum cativa ani am spus: faceti cateva nuante. Spuneti ca cei care au furat, ca au fost prinsi in anumite situatii in functii publice, sa fie pedepsiti”, a declarat…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis luni, la Guvern, un mesaj de sustinere a premierului Florin Citu, la finalul sedintei coalitiei de guvernare. „Lucruri de acum 20 de ani n-au nicio relevanta asupra actului de guvernare. Daca merge bine guvernare ne-am facut treaba. Daca nu merge bine…

- Ludovic Orban a declarat sambata, la Botoșani, ca in ciuda competiției interne pentru conducere PNL, exista cooperare intre el și premierul Florin Cițu. Intrebat daca prim-ministrul il mai asculta, in contextul in care candideaza la randul sau pentru funcția de președinte PNL, Ludovic Orban a raspuns.…