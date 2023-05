Liderii sindicali au transmis dupa intalnirea informala de marți, de la Guvern ca greva va continua.Aceștia au anunțat ca pregatesc un miting de amploare pentru joi, in București, in cadrul grevei generale din școli. ”Greva continua deocamdata, poate maine decidenții vor veni cu o soluție acceptabila. Am cerut un act normativ pentru creșterea salariilor, nu […] The post Lider sindical: ”In acest ritm vom avea, Doamne ferește!, saptamani de greva“. Profesorii anunța și un miting de amploare joi in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…