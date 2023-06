Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii au convenit joi dimineața, de comun acord, sa ceara 4.000 de lei pentru debutanți, chiar de luna aceasta. Doar așa vor pune capat grevei declanșate in 22 mai. Greva din Educație continua, au declarat liderii de sindicat care au fost la negocierile de miercuri seara, la Palatul Victoria.…

- Nicolae Ciuca s-a decis sa se intalneasca, marți, pentru negocieri cu sindicaliștii din Educație. Aceștia se vor afla oricum astazi chiar in fața sediului Guvernului, unde incep cel mai are protest organizat in ultimii ani. Guvernul a anuntat, marti, de la ora 12.00, consultari ale premierului Nicolae…

- Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație a declarat ca, in cea de -a doua saptamana de greva, criza din Educație nu pare sa se rezolve prea curand: “In momentul de fața vorbim de amanarea examenelor” in contextul grevei prelungite din educație și “rugam copiii și parinții sa…

- Președinte FSLI, Simion Hancescu a declarat ca apelul premierului Nicolae Ciuca catre profesori facut luni seara, ”s-ar putea sa scoata mai mulți oameni in strada”. Comentariul a fost facut intr-o emisiune la Antena 3. Prin apelul facut luni seara catre profesori, cerandu-le acestora ”sa revina la catedra”,…

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli. „Cata vreme este greva generala, nu putem discuta de susținerea vreunei activitați didactice de predare sau de evaluare”, a precizat Marius Nistor, președintele Federației…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” Marius Nistor sustine ca actualul proiect de OUG prin care Guvernul incearca sa faca economii la bugetul de stat ar putea duce la impiedicarea desfasurarii concursului national de Titularizare in acest an. Potrivit lui Marius Nistor, textul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret” organizeaza, miercuri, un protest in Piata Victoriei din Capitala. La manifestare sunt asteptati peste 1.000 de sindicalisti. Acestia cer aplicarea legii cadru pentru toate categoriile de personal,…