Lider PSD, testat pozitiv pentru coronavirus Liderul filialei PSD Maramureș a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Gabriel Zetea se afla izolat la domiciliu și susține ca nu prezinta simptome specific bolii. „Dragi prieteni, in urma cu puțin timp am primit rezultatul testului COVID-19 și este pozitiv. Dupa ce un coleg de partid a fost confirmat pozitiv, cu doua zile in urma, am ales sa ma izolez și sa ma testez. Fiind optimist de felul meu va anunț ca pentru cateva zile ”raman pozitiv””, a scris Gabriel Zetea, pe pagina sa de Facebook Liderul PSD Maramureș menționeaza ca ceilalți membri de partid au fost testați negative, iar sediul instituției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

