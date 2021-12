Stiri pe aceeasi tema

- Cițu il critica pe Ciuca, dupa ce noul Guvern a decis sa relaxeze masurile de combatere a pandemiei. Florin Cițu este președintele PNL și al Senatului iar Nicolae Ciuca este senator PNL. Din acest motiv, teoretic, premierul Ciuca ii este teoretic subordonat lui Cițu. Florin Cițu s-a declarat „surprins”,…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, joi, ca este putin surprins de masurile de relaxare de sarbatori, in contextul in care in vara, cand existau cateva zeci de cazuri de COVID-19, astfel de initiative au fost criticate. “Sa stiti ca sunt putin surprins. Eu imi aduc aminte ca am fost criticat…

- Testele de coronavirus pentru adultii nevaccinati nu vor mai fi gratuite în Franta începând din aceasta vineri, cu exceptia cazurilor în care exista motive medicale pentru ca persoanele respective sa nu fie vaccinate, transmite dpa citata de Agerpres. Scopul acestei masuri…

- Situație disperata la Craiova. 30 de pacienți așteapta un loc in secția de Terapie Intensiva COVID. Medicii sunt copleșiți in acest moment. Aceștia spun ca nu s-au mai confruntat niciodata cu o astfel de situație. „Nu am avut niciodata atat de mulți pacienți in stare grava”, a spus managerul…

- Ludovic Orban îsi mentine afirmatiile potrivit carora parteneriatul sau cu presedintele Klaus Iohannis a încetat si spune ca daca șeful statului vrea sa aiba un parteneriat, atunci sa îl aiba cu noul președinte ales al PNL.Ludovic Orban a anunțat, sâmbata seara, dupa ce a…

- ”Au fost administrate aproximativ 6 miliarde de doze de vaccin anti-Covid-19 pana acum. Sa dea naiba, daca jumatate de populație a primit vaccinul, inseamna ca avem date solide despre el, ca e sigur și eficient. Atat de simplu.Pentru ca suntem unde suntem, riscam un scenariu de coșmar in perioada urmatoare.…

- Pentru pacienții cu COVID din București premierul Florin Cițu vrea un plan urgent: „Un alt front pe care trebuie sa il folosim și care vad ca nu funcționeaza inca și trebuie sa funcționeze este cel al spitalelor din subordinea Primariei Capitalei”. El spune ca este nevoie de o situație a paturilor ce…