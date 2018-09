Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, marti, la Parlament, ca momentan nu considera „oportuna" emiterea unei Ordonante de Urgenta (OUG) privind amnistia si gratierea pentru ca subiectul nu a fost discutat in partid.

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat, marți, la Parlament, ca momentan nu considera "oportuna" emiterea unei Ordonanțe de Urgența (OUG) privind amnistia și grațierea pentru ca subiectul nu a fost discutat in partid, potrivit Mediafax.

- Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat printr-o Hotarare de Guvern, dupa ce Curtea Constitutionala a precizat ca decizia de inființare a Fondului trebuie luata printr-un act al administratiei centrale, nu printr-o lege adoptata de Parlament, a declarat, joi, ministrul Finantelor.„Este…

- "Liviu Dragnea isi doreste aceasta OUG si eu cred ca este si redactata, ca Viorica Dancila n-ar avea nici o ezitare s-o treaca prin sedinta de Guvern si ca (Darius) Valcov este direct implicat in redactarea acestei Ordonante, va pot garanta 100-, fara sa am dovezi, dar mi-as pune toti banii pe un astfel…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi nu figureaza niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Insa ordinea de zi ar putea fi suplimentata pe ultima suta de metri. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze…

- Se va da Ordonanța de Urgența pentru Amnistie și Grațiere? Este dezbaterea care a incins mijlocul verii și nu fara substanța. Discuția exista in cadrul Coaliției și ea devine tot mai intensa pe masura ce devine tot mai clar ca opoziția președintelui Klaus Iohannis la legile justiției votate de Parlament…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de Guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", se arata intr-un mesaj transmis Digi24 de Liviu Dragnea. Anterior,…