- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD a anunțat, joi, ca inainte de Congres a convocat șefii județeni și conducerea centrala la o ședința CEX. Ședința va avea loc, vineri, la ora 11:00, prin videoconferința. Social-democrații vor discuta calendarul pentru moțiunea de cenzura. In ședința de plen…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, considera ca atacarea motiunii la CCR este o masura disperata si o prostie. „Ludovic Orban este disperat sa ramana in funcție. Se agața cu dinții de niște niște tertipuri juridice pentru a mai ramane cateva zile la Palatul Victoria inainte sa redevina șomer”,…

- Premierul Ludovic Orban "este disperat sa ramana in functie" si "se agata de niste tertipuri juridice", a afirmat joi liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. "Este un gest de iresponsabilitate sa-l pastram pe Ludovic Orban in functia de prim ministru, pentru ca, in aceasta situatie de criza sanitara…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a ieșit la rampa dupa atacurile premierului Ludovic Orban. El a ținut sa anunțe ca PSD nu va vota niciodata un reprezentant al PNL pentru pozitia de premier, declarandu-se convins ca moțiunea de cenzura va trece.„Am auzit ca e o iresponsabilitate sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat intalnirea intre Ludovic Orban si liderii USR si PLUS de vineri noaptea la Palatul Victoria. Ea a afirmat ca premierul face abuz de functie, de incredere si de putere si foloseste cladirea Executivului pentru a planifica darea „unor tunuri in…

- Deputatul PSD Adriana Saftoiu comenteaza, sambata, intr-o postare pe Facebook, reactiile celor care spun ca gestul premierului Ludovic Orban de a petrece ziua de nastere la Palatul Victoria, cu bautura si tigari, este unul firesc, pentru ca si altii fac la fel. "Imi place scuza ca toți suntem oameni.…

- Poza devenita virala, in care premierul si mai multi ministri apar fumand si consumand bauturi alcoolice in cladirea Guvernului, ar fi fost facuta de un deputat PNL, „mare sustinator al familie traditionale“, aflat in conflict cu Ludovic Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Petrecerea de la…