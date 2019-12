Presedintele Comisiei pentru munca, deputatul PSD Adrian Solomon, a declarat, marti, ca a propus dublarea alocatiilor pentru copii ca guvernarea PNL sa le mareasca, asa cum a facut PSD, mentionand ca "exista sustenabilitate", pentru ca s-au putut da "sute de milioane de euro" familiei Micula. "Am propus dublarea alocatiilor pentru copii. S-a facut cand am fost noi la guvernare si in 2015, de la 42 de lei a crescut la 84 de lei, si in februarie anul acesta, cand eram tot noi la guvernare, de la 84 de lei la 150 de lei si acum, iata, sunt ei la guvernare, sa faca pe acelasi principiu cum am facut…