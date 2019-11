Stiri pe aceeasi tema

- Situatia din organizatiile judetene ale PSD care au obtinut rezultate mai slabe la alegerile prezidentiale va fi discutata in perioada urmatoare impreuna cu conducerea interimara a partidului, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu. "Ne vom…

- In judetul Calarasi, candidatul Partidului National Liberal, Klaus Iohannis, a castigat alegerile in 30 de localitati din cele 36 conduse de primari PNL in mediul rural. Viorica Dancila a fost votata in 9 din cele 14 comune conduse de primari PSD.

- Liviu Dragnea e foc și para! Acesta a reclamat de curand faptul ca i s-au incalcat drepturile. Fostul lider al Partidului Social Democrat a depus plangere la parchet și vrea sa i faca dreptate. Dragnea iși face dreptate singur! Ce reclama fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus, prin avocat, o plangere…

- O sectie de votare din Savona, Italia, organizata pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, a fost mutata ca urmare a unei situatii de forta majora - cod rosu de inundatii, informeaza...

- Voturile din Republica Moldova s-au dus, in marea lor majoritate, catre Klaus Iohannis. Theodor Paleologu a obținut insa un surprinzator loc doi in opțiunile de vot ale cetațenilor romani din Republica Moldova.

- Klaus Iohannis este pe primul loc dupa ce a obținut 43,82% din voturile timișeilor. Este urmat de Dan Barna cu 20,96 de procente și Viorica Dancila cu 13,94. Au votat un numar de 317.733 alegatori, din 624.774 aflați pe listele electorale permanente in Timiș, rezultand un numar de 314.187 de voturi…

- Alegerile prezidențiale din 10 noiembrie au confirmat prabușirea alianței USR-PLUS la Turda, in cateva luni partidul scazand la circa jumatate din procentele caștigate la alegerile europarlamentare.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pana in prezent, dintre cei 41.000 de alegatori din strainatate care s-au inscris pentru a vota prin corespondenta, aproape 17.500 au trimis in tara plicurile cu optiunile pentru primul tur. Dintre aceștia, in jur de 2.000 au votat deja anticipat si…