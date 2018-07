Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca suspendarea presedintelui Klaus Ionannis este o decizie „inevitabila” in conditiile in care acesta refuza sa puna in aplicare decizia CCR de revocare a sefei DNA, invocand motive puerile, transmite corespondentul MEDIAFAX. Dumitru Buzatu a…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, pentru AGERPRES ca nu este posibila o cadere a Guvernului sau o schimbare a majoritatii parlamentare din cauza condamnarii la inchisoare cu executare a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD Vaslui sustine ca nu exista posibilitatea sa asistam la o "reeditare…

- ''Noi suntem pregatiti pentru referendum, vom pregati luni un plan de actiune in perspectiva campaniei pentru referendum pentru ca eu, personal, am convingerea ca Dragnea va initia procedura de demitere a presedintelui prin suspendarea de catre Parlament, pentru ca este disperat. Isi apara pielea,…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, atunci trebuie declansata procedura de suspendare.

- Liderii PSD din tara cer suspendarea presedintelui. Presedintele PSD Vaslui spune ca partidul nu va avea alta cale decat suspendarea presedintelui, daca acesta nu va pune in aplicare decizia Curtii Constitutionale si nu o va revoca pe Laura Codruta Kovesi. Si nu este singurul social-democrat care cere…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat la RFI ca, in opinia sa, nu exista alta cale decat suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca acesta refuza sa aplice decizia CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. De asemenea, el a precizat ca tema mitingului PSD ar putea…

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca…