„Nu stiu daca se va discuta la CEX-ul de astazi, ea trebuie discutata mai larg si mai ales discutata cu societatea civila”, a declarat Badalau, intrebat daca in sedinta Comitetului Executiv National al PSD se va discuta despre o ordonanta privind aministia si gratierea unor fapte penale. Raspunzand unei intrebari, senatorul PSD a spus ca ar fi de acord cu o astfel de ordonanta, „daca ar indrepta lucrurile in Romania.” „In sensul in care sa avem o justitie corecta, independenta si in care sa nu mai fie interferenta reala intre institutii si in care sa existe un punct zero in Romania. Poate…