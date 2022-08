Lider prorus din Zaporojie, asasinat la fel ca Daria Dughina

Stiri pe aceeasi tema

- Seful desemnat de rusi al orasului Mihailovka (Mihailivka), aflat in zona controlata de trupele ruse in regiunea Zaporojie, a murit in urma detonarii mașinii sale, a anunțat un responsabil al administratiei proruse a regiunii, potrivit Reuters. Vladimir Rogov, membru al administratiei regionale din…

- Este a 172-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a spus ca fiecare zi in care fortele ruse sunt la centrala de la Zaporojie, creste riscul unei amenintari nucleare pentru Europa.

- Așa cum se știe, centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se afla sub control rus inca de la primele operațiuni ale trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei. Vineri, Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc ca au efectuat lovituri in imediata apropiere a unuia dintre reactoarele centralei…

- Zelenski acuza armata rusa ca a creat o alta situatie extrem de riscanta pentru toata Europa, lovind de doua ori centrala nucleara din Zaporojie. Rusia trebuie sa poarte responsabilitatea pentru "actul de teroare", susține președintele ucrainean. Kievul si Moscova s-au acuzat reciproc de lovituri in…

