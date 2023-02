Stiri pe aceeasi tema

- UTA s-a intors de la Sibiu cu un punct, un punct care nu prea ajuta pe nimeni, dar la fel de adevarat este și faptul... The post Notele Batranei Doamne! Hermannstadt – UTA 0-0. Evaluarea jucatorilor echipei UTA conform Special Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- bull; Contractul are data 19 decembrie a.c., iar ofertante castigatoare sunt firmele Constructii Erbasu SA, Energomontaj SA, Consix Constructii SRL si Elsaco Electronic SRL. Municipiul Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit, prin anunt de atribuire la anunt de participare, contractul "Achizitia…

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa in deplasare cu scorul de 3-2 (19-25, 15-25, 25-23, 25-19, 15-13) de echipa israeliana Hapoel Mate-Asher Akko, joi seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Challenge la volei masculin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Gruparea locala de fotbal a jucat seara aceasta cu FCSB restanța care ar fi trebuit sa se joace in vara. Pe Stadionul Municipal spectactorii care s-au incumetat sa infrunte frigul au avut parte de un meci cu multe goluri in urma caruia, din pacate pentru moldoveni, cele trei puncte s-au dus la FCSB.

- Oficial, Leonard Strizu (55 de ani) este noul antrenor principal al FCSB-ului. El a susținut conferința de presa premergatoare meciului cu FC Botoșani de joi (19:00). „Am foarte mare incredere in baieți, deoarece la toate antrenamentele la care am asistat, am observat ca au pofta. In ultimele doua meciuri,…