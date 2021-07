Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul a precizat ca va contesta aceste alegeri la conducerea nationala a PNL.„Mi se pare absolut necesar sa prezint ce s-a intamplat in aceasta, poate, cea mai neagra zi din istoria PNL Vaslui, la Conferinta Judeteana de Alegeri.A fost un proces electoral fraudat, fara macar a se face eforturi de…

- Liderii PNL vor sa organizeze congresul pentru alegerea conducerii partidului pe 25 septembrie, iar alegerile din filiale inainte de acasta data, incepand cu 1 august. Congresul PNL ar urma sa fie organizat pe 25 septembrie cu 5.000 de delegati, data fiind propusa in ședința de marți a conducerii partidului…

- Coalitia de guvernare este din nou in impas. Noul scandal este legat de majorarea cu 20 de procente a alocatiilor incepand cu data de 1 iunie 2021. Premierul Florin Citu nu doreste cresterea alocatiilor copiilor incepand cu data de 1 iunie 2021, in timp ce USR PLUS vrea majorarea acestora cu 20 la suta.…

- Premierul Florin Citu a precizat, vineri, ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a cerut scuze, dupa ce nu a știut sa raspunda intrebarilor legate de ordinul cu regulile inmormantarii in cazurile de COVID. Florin Citu a fost intrebat ce parere are despre eroarea de comunicare a lui Vlad Voiculescu.…