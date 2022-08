Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara, a anunțat, vineri, premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, relateaza Reuters. Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700 de metri cubi…

- Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de „vanatoare de frontiera” pentru a le desfasura la granite impotriva imigratiei ilegale, au anunțat, vineri, responsabili ai politiei. „Vanatorii de frontiera” vor reprezenta o unitate independenta in cadrul politiei si vor dispune de 14 companii stationate…

- Uniunea Europeana va incuraja tarile membre sa reduca cererea de gaze, stimuland industriile sa utilizeze mai putin acest carburant, in timp ce se pregateste pentru posibile reduceri suplimentare ale livrarilor rusesti, potrivit unui proiect de plan vazut de Reuters. Bruxelles-ul se pregateste pentru…

- O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax. Migrantii erau blocati in nordul Serbiei in timp ce incercau sa treaca in Uniunea Europeana, sambata, cand…

- In dupa-amiaza zilei de miercuri, Centrul NATO pentru Operațiuni Comune a ordonat decolarea a doua aparate Gripen ale aviației militare din Ungaria, pentru a intercepta un avion civil de mici dimensiuni, inregistrat in Lituania, care zbura din Slovacia catre Romania. Informația a fost transmisa, miercuri…

- Pachetul de sancțiuni aplicate Rusiei a fost revizuit și trimis statelor Uniunii Europene, cu concesii in privința importurilor de gaz. Sancțiunile nu pot fi aplicate decat in cazul unui acord total, iar Ungaria s-a opus sa renunțe la petrolul rusesc. Ambasadorii statelor Uniunii Europene ar urma sa…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…