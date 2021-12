Lider PNL: Orban va avea soarta lui Tăriceanu! Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de Ludovic Orban, care, probabil, va avea acelasi deznodamant ca in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu, mentionand ca parlamentarii care fac parte din aceasta formatiune au fost alesi “pe munca si pe listele PNL”. “Nu suntem deloc interesati de acest nou partid al domnului Orban, cum la fel nu cred ca ar fi romanii interesati despre acest subiect. In alta ordine de idei, domnul Orban si colegii dansului care astazi infiinteaza acest partid nou e bine de mentionat ca au ajuns in Parlament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL a reacționat dupa ce Ludovic Orban și-a lansat noul partid de centru-dreapta numit Forța Dreptei. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a afirmat ca liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de fostul lider liberal.

- onat ca au ajuns in Parlament prin munca si pe listele PNL. Dupa ce domnul Orban a pierdut alegerile, a plecat din partid si avem mari semne de intrebare ca ar avea acelasi succes pe care l-a avut, daca s-ar prezenta singur in alegeri cu noul partid. Au mai existat episoade de genul acesta. O sa dau…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a transmis, marti ca liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de Ludovic Orban, iar ca parlamentarii care fac parte din aceasta formatiune au fost alesi “pe munca si pe listele PNL”. “Nu suntem deloc interesati de acest nou partid al domnului Orban,…

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat ca liberalii nu sunt interesati de noul partid al lui Ludovic Orban, mentionand ca parlamentarii care fac parte din aceasta formatiune nou-infiintata au fost alesi „pe munca si pe listele PNL”, informeaza Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a anunțat marți liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de Ludovic Orban. Acesta a declarat ca „probabil va avea acelasi deznodamant ca in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu” și a menționat ca parlamentarii care au plecat in noua formațiune au fost…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de Ludovic Orban, care, probabil, va avea acelasi deznodamant ca in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu, mentionand ca parlamentarii care fac parte din aceasta formatiune au fost alesi…

- Scena politica s-a imbogațit de marți cu un nou partid parlamentar – „Forța Dreptei”, creat de fostul lider liberal Ludovic Orban și parlamentarii care au decis sa i se alature. „Am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru-dreapta. Noi consideram ca este o obligație democratica…

- Fostul jurnalist Ionel Danca (foto stanga), in prezent deputat, nu mai este purtator de cuvant al gruparii liberale. In opinia lui Danca, motivul real ține de faptul ca a fost un susținator al lui Ludovic Orban, pana in ultima clipa. „Țara este in haos, Guvernul cade și prioritatea groparilor PNL-Cițu…