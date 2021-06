Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost facut public. Finanțarile de la UE ar putea fi o șansa pentru ca decalajele dintre zona Moldovei și alte regiuni sa fie reduse. Vineri, dupa Radiojurnalul orei 17,00, aflam din discuția cu deputatul USR de Iași, Cosette Chichirau, ce proiecte din regiunea…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, un plan care, cel putin teoretic ar fi trebuit sa includa proiecte de dezvoltare unitara pentru toata Romania si pentru toti romanii, si subliniez toata Romania si pentru toti romanii, acorda Moldovei o parte infima si mai mult decat insuficienta raportata…

- Premierul Florin Cițu a prezentat, la Palatul Victoriei, Planul Național de Redresare și Reziliența. Printre obiectivele anunțate de Florin Cițu se numara și construirea unui spital nou, in 2024, a 450 km de autostrada și zeci de școli și creșe.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate cotidianului Deșteptarea, europarlamentarul Dragoș Benea critica modul in care Guvernul PNL-USR/PLUS a elaborat PNRR, dezvaluind ca Planul nu conține nicio varianta de autostrada care sa treaca munții Carpați spre Moldova. Benea dezvaluie ca in PSD exista un…

- Autostrada A7 Ploiesti - Pascani - Siret a fost inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta ca proiect major, alaturi de un sector din autostrada A8 Tg. Mures - Iasi - Ungheni si unul din autostrada A3 Bucuresti - Bors, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) reprezinta o șansa unica pentru regiunea Moldovei de a vedea demarate primele lucrari de construcții la doua proiecte majore de infrastructura rutiera, respectiv autostrazile A7 si A8. Asociația Moldova Vrea Autostrada (MVA) considera ca includerea capetelor…

- Autostrada A7 Ploiesti-Pascani, care strabate Moldova de la Nord la Sud si leaga provincia de Bucuresti, este propusa de Guvern pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), programul UE de aproape 30 de miliarde de euro, fiind cel mai avansat proiect major de infrastructura…