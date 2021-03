Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de situatia din judetul Timis, privitoare la COVID-19, si spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. "Bataia de joc de la Timis demonstreaza nevoia acuta de descentralizare si regionalizare!…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, critica autoritațile de la București și cere descentralizarea deciziei privind carantina. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Alin Tișe descrie situația din Timiș ca fiind o „bataie de joc” și se declara de acord cu Alin Nica, președintele CJ Timiș, care s-a opus prelungirii carantinei în municipiul Timișoara. Tișe considera ca autoritațile centrale…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, ședințe de lucru cu premierul și cu mai mulți ministri, intre care și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și cel al Educației Sorin Cimpeanu. Ulterior, președintele Iohannis s-a declarat mulțumit de felul in care se desfașoara campania de vaccinare in Romania.…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Autoritațile din Romania restricționeaza temporar numarul de noi vaccinuri anti-COVID la maximul 16.800/zi la nivel național, ca urmare a intarzierii livrarii dozelor de catre companiile farmaceutice producatoare, . „Sarcina comuna pentru MApN, MAI și Ministerul Sanatații. Avand in vedere ritmul de…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…